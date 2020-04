La storia del coriglianese Francesco Risafi, “artigiano” del caffè apprezzato in Germania

Non solo storie d’ormai ordinaria contemporanea emigrazione, ma anche di giovani concittadini che, pur non avendo lasciato il borgo natio, sono stati in grado di farsi conoscere e apprezzare per il loro talento professionale. Tra questi, ci piace evidenziare il percorso, avvincente e non privo d’ostacoli, del coriglianese Francesco Risafi,



giovane uomo che ha dimostrato, dati alla mano, d’essere imprenditore impegnato e capace di sperimentare nuove forme di comunicazione e collaborazione con contesti geograficamente distanti ma affini per la ricerca di prodotti di bontà, realizzati nell’ottica del rispetto e della tutela dei consumatori. Francesco, col trascorrere del tempo, è difatti divenuto un vero e proprio punto di riferimento in Germania, dove presso numerose attività commerciali e produttive è considerato a tutti gli effetti una sorta di “artigiano” del caffè che egli stesso, ormai da anni, ha fatto conoscere e riconoscere all’interno di una sempre più variegata offerta.

“La mia azienda – spiega Risafi – è nata con lo spirito di farla diventare con il tempo una realtà conosciuta in tutta Europa, poiché nella mia città d’origine è già nota e stimata. Piano piano, i traguardi che avevo auspicato si stanno realizzando grazie alla fiducia e alla consapevolezza di tante persone. Sono molto soddisfatto del successo riscontrato in Germania e come Caffè Gold Noir mi sento solo di rivolgere un accorato appello a tutte le persone: rispettiamo le regole, è un momento difficile per la vita di ognuno di noi, per le nostre famiglie, per la nostra economia, ma insieme lo supereremo”.

Speranza e dedizione si colgono nelle azioni e nelle parole di questo nostro valoroso concittadino, buon esempio di sana imprenditoria che privilegia la promozione delle materie prime nel solco di una garantita filiera. Complimenti a Francesco, che la tua storia di vita sia da monito e indirizzo per tanti altri giovani della locale comunità.

Fabio Pistoia

