Emergenza Covid e il rischio usura. Questa sera in TALKING, ore 21

Corigliano Rossano, Mercoledì 1 aprile 2020 – Aiuti del governo a sostegno delle famiglie bisognose e gestione dei fondi, poli covid negli hub, gestione dell’organizzazione sanitaria nel pubblico e nel privato, i conflitti interni allo spoke di Corigliano Rossano. Infine il grave rischio penetrante della criminalità organizzata che si avvicina a quella parte di imprenditoria sofferente per poi entrare nel tunnel dell’usura.

Di questo e di altro si parlerà nel corso della puntata di TALKING in onda questa sera, a partire dalle 21, su EsperiaTv – canale 18 – digitale terrestre – e sulla piattaforma social di I&C. In collegamento via Skype: l’On.Francesco FORCINITI (portavoce M5S – Camera dei Deputati) – Giancarlo Greco (Presidente Confindustria – Sezione Sanità).

MESSA IN ONDA IN DIGITALE TERRESTRE

I CANALI. In tutta la regione Talking potrà essere seguito su EsperiaTv (REGIONALE) al canale 18: in seconda serata ogni mercoledì alle 21.00, e in replica tutti i venerdì alle 15.00 e lunedì alle ore 9.00

Su Telelibera Cassano (REGIONALE) al canale 92 la trasmissione andrà in onda ogni venerdì alle 20.30. e sabato ore 15.30.

Su Teletebe ai canali 115-293(Calabria), 697 (Campania e Basilicata) ogni giovedì alle ore 21.15 e tutti i venerdì alle ore 14.45.

