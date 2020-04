San Francesco di Paola…Al Santo Glorioso!



Il culto di San Francesco di Paola arriva fino agli estremi confini della terra, “alla fine del mondo”, così come direbbe Papa Francesco e abbiamo davvero bisogno, soprattutto in questo tempo, afflitti dal Coronavirus Covid-19, di una parola di speranza, di una mano che ci sostiene, come quella potente e benigna del santo taumaturgo paolano.

Una preghiera incessante si eleva a Dio Padre, la preghiera dei suoi figli, sparsi in ogni angolo della terra, di religioni diverse, che riconoscono, però, un unico Signore del mondo e della storia pronto, ancora una volta, a dare sostegno e forza all’umanità, anche attraverso figure di santità, come quella che rappresenta, per noi, Francesco di Paola. Stendi ancora una volta il tuo mantello, attraverso lo sguardo di Maria, per fermare questa terribile epidemia che sta sconvolgendo le vite ed i cuori degli uomini. Da Paola a Corigliano, passando da Paterno a San Marco Argentano, da Spezzano della Sila a Grottaglie, da Napoli a Roma, Genova, fino a Tours, in ogni luogo dove i tuoi “Minimi” continuano, sul tuo esempio, la tua opera e missione, possa tornare a splendere il sole di giustizia, verità e grazia che riporterà, di nuovo, serenità e salute. Al Santo Glorioso…W San Francesco!

francesco caputo

