MoviMenti, giornata per la consapevolezza dell'autismo

In questo momento di distanziamento sociale noi tecnici terapisti psicologi nella giornata mondiale della consapevolezza sull autismo pensiamo ai bambini con disturbi alle loro difficoltà nel cambiamento delle loro routine quotidiane alle famiglie che non hanno strumenti ne risorse ma si stanno attivando per marginare il danno del silenzio intorno

e d'altro lato li osserviamo non più come clinici e vediamo quanta forza tenacia hanno nell affrontare il cambiamento no con noia e immobilismo ma attraverso i giochi diversi e attività ludiche emotività vera senza sovrastruttura forse un po’ caotica ma diretta e il loro saluto con lo sfarfallamento delle mani lontani ma vicini. L'impegno delle mamme dei papà tutto questo in un momento di quarantena deve fare riflettere che noi tecnici ma noi comunità dobbiamo aiutare ad aiutarci con modalità diverse.

Studio psicoeducativo MoviMenti

