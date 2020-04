GGProduzioni. Emergenza Covid: Piattaforma online dedicata a distanza

Giovedì 2 Aprile 2020- Piattaforma professionale online dedicata a distanza, a diretto contatto virtuale. È il significativo investimento portato a termine da GGProduzioni al fine di consentire di proseguire le attività durante il periodo legato all’emergenza Coronavirus. Uno strumento altamente innovativo rivolto a organi istituzionali, alle aziende, alla scuola pubblica e privata, al mondo dell’aggregazione sociale e delle associazioni di categoria. E-Learning per la formazione professionale in modalità protetta, aggiornamenti in tempo reale nel settore dei servizi, del terziario, del turismo, dell’agricoltura. Interazione continua e costante tra gruppi di lavoro, movimenti, partiti, organizzazioni sindacali, ordini professionali. Interscambio di idee e progetti, business plain, briefing, pianificazioni e programmazione in rete. Tutorial nel mondo del food, lezioni insomma a tutto campo: dall’economia al management, dalle arti alle professioni, dalla produzione alla gestione dei servizi.-

La piattaforma si rivela di sicuro interesse per i comuni, le province, le regioni, e tutti gli organismi elettivi e/o collegiali. È infatti possibile tenere riunioni di giunta, di capigruppo, di consiglio, al fine di garantire continuità nell’azione amministrativa senza alcuna compromissione virale. Il sistema prevede aule, anche separate. Tali attività sono simultaneamente riproducibili online per la visione in diretta aperta al pubblico. GGProduzioni ha già avviato delle interlocuzioni con alcune amministrazioni comunali, in via sperimentale, per test di verifica dall’esito positivo.

«La GGProduzioni – ha affermato il manager Giuseppe Greco – ha inteso dotarsi di uno strumento di estrema utilità in un momento difficile anche per il mondo della pubblica amministrazione, della politica, della produzione, del lavoro, della didattica. Dopo una attenta analisi e tenendo in considerazione dell’emergenza in atto, siamo pervenuti all’idea di dotarci di una piattaforma professionale in grado di bypassare gli impedimenti oggettivi provocati dalla pandemia. Ci siamo resi conto che vi era una necessità impellente legata a un rischio di paralisi delle attività, da qui la decisione di trovare soluzioni qualificate mediante l’innovazione e i sistemi digitali».

UFFICIO STAMPA – GGPRODUZIONI

SCHEDA TECNICA

- Upload corsi in formato SCORM

- Upload video (mp4, mpeg, mov, avi, movie)

- Upload documenti (word, pdf, ppt, xls)

- Spazio disco illimitato

- Gestione propedeuticità delle lezioni e criteri di completamento del corso

ATTIVITÁ

- Creazione di questionari in itinere e finali

- Emissione del certificato di superamento del corso di formazione

- Tracciamento dell´attività svolta e del livello di apprendimento

- Risultati dei test e statistiche

- e-Commerce integrato

- Chat integrata

- Backup quotidiano

Ciascun webinar consente l'accesso a 50 utenti contemporaneamente

CARATTERISTICHE

- Lavagna interattiva

- Chat integrata

- Condivisione schermo e file multimediali

- Tracciato completo dei corsisti

- aule e sale

ISCRIZIONI

-Accedere al sito: https://ggproduzioni.elogos.cloud/

-Registrarsi inserendo tutte le credenziali per essere informato su tutti i corsi o riunioni ecc

-effettuare accesso

INFO. EMAIL: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. - CELL. 3337500196

Stampa Email