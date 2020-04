Lo stato di polizia rischia di andare oltre il coronavirus. Appunti

Quando l’epidemia del coronavirus sarà finita probabilmente la nostra vita non sarà più la stessa di prima. Lo dicono in tanti. Ma non perché ci laveremo la mani più spesso o abbracceremo di meno i nostri cari o eviteremo di fare assembramenti. Il giorno in cui, finiti gli arresti domiciliari, riusciremo di casa, andremo a cena fuori, cammineremo per le strade e torneremo a fare mille altre cose che avevamo sempre dato per scontate, saremo diversi perché probabilmente saremo più controllati.

Infatti, qui come altrove, ci sarà il forte rischio che passata l’emergenza possa restare in piedi la rete dei controlli, fittissima, pensata e attuata in questi giorni drammatici oltre che per l’accesso ai negozi per tutto il territorio. LEGGI ARTICOLO COMPLETO

