Al fianco degli addetti alle mense ospedaliere, in attesa di stipendio

In un periodo come questo, in cui è divenuto difficilissimo sopravvivere, siamo fortemente vicini ai dipendenti SIARC in attesa di essere retribuiti per la mensilità di febbraio, con aggiunta della pregressa tredicesima 2019 che- secondo accordi - sarebbe dovuta essere già stata versata, e quella di marzo in scadenza il 10 aprile.

Chiediamo quindi, con forza all’azienda SIARC l’immediata corresponsione delle mensilità maturare e non corrisposte ai lavoratori delle mense ospedaliere che, tra l’altro, operano in questi giorni in ambienti fortemente a rischio. Siamo certi che oltre al pregresso retributivo, siano forniti anche dei DPI previsti per Legge in contesti altamente delicati quali i nosocomi.



Corigliano-Rossano, 03.04.2020



I Consiglieri Comunali

Luigi Promenzio (Civico e Popolare)

Rosellina Madeo (Fiori d’Arancio)

Aldo Zagarese (Partito Democratico)

Francesco Madeo (Gente di Mare)

