Vimeo ospita Arbëria: il film con Denise Sapia

L’opera della regista Oliviero sulla celebre piattaforma streaming visibile da Smart Tv, Pc e tablet

Il film Arbëria, che annovera tra gli interpreti anche la giovane attrice Denise Sapia, è disponibile in streaming sui canali di Vimeo on demand. La prestigiosa piattaforma multimediale che ospita le opere musicali e cinematografiche dei più importanti artisti del mondo, ha messo in bacheca anche la pluripremiata pellicola, opera prima della regista calabrese Francesca Oliviero. Si tratta di una delle tante operazioni di marketing messe in cantiere dal mondo del cinema in questo periodo di Emergenza Covid, per portare comodamente nelle case della gente i migliori prodotti del grande schermo. Per poter assistere ad una proiezione di Arbëria servirà accedere da Smart Tv, PC, tablet o da qualsiasi altro supporto multimediale l’indirizzo vimeo.com/ondemand/arberia.

A commentare questa ennesima iniziativa di promozione messa in cantiere dalla Open Fields Productions, produttore di Arbëria, e ad invitare gli amanti del cinema a visionare la pellicola comodamente da casa è proprio l’attrice calabrese Denise Sapia.

«In questo periodo di emergenza sanitaria in cui siamo costretti a vivere di più all’interno delle nostre mura domenistiche – dice Denise – abbiamo più tempo da dedicare alla lettura e, perché no, anche al cinema d’autore. Un’ottima occasione, per chi ancora non abbia avuto la possibilità di farlo, per vedere Arbëria. Un film bellissimo, tra i più belli, emozionanti ed affascinanti tra quelli che ho avuto modo di interpretare. Una storia coinvolgente, magistralmente diretta da Francesca Olivieri ed interpretata da un magnifico cast di attori con i quali ho avuto l’onore di lavorare. Un’opportunità per apprezzare una bellissima opera cinematografica ma anche di conoscere più da vicino un mondo ed una cultura, quella degli albanesi d’Italia, affascinante, ricca di storia ed impermeata di tradizioni. L’invito è rivolto soprattutto ai miei coetanei perché attraverso la visione di un film, che non a caso fa parte della categoria del cinema d’essai, possono imparare un pezzo della storia della nostra terra».

Arbëria, dicevamo, è l’opera prima di Francesca Olivieri dedicata alla cultura Italo-albanese e il ritorno alle radici arbëreshë. È stata riconosciuta “film d’essai” dalla Direzione Generale Cinema del Ministero deli Beni Culturali. Ha vinto il premio del pubblico al Dea Film Fest di Tirana; ed è stato accolto con entusiasmo al Gallio Film Festival, al Foggia Film Festival, Altri Sguardi Film Festival di Milano, al Festival du cinéma Italien di Le Teil e di Montelimar, all’Italian film Festival di Cardiff, alla Quinzaine du cinéma Italien di Chambéry,. Ad Arberia è stato dedicato un evento speciale nell’ambito delle “Giornate del cinema albanese” nell’ambito del Balkan Market.

Il film è prodotto dalla Open Fields Productions, in collaborazione con Lucana Film Commission e Calabria Film Commission, con il sostegno di MiBAC e SIAE nell’ambito dell’iniziativa “Sillumina”, con il supporto di BCC Mediocrati e Echoes.

Non resta, allora, che accedere alla piattaforma Video per guarda il trailer ed immergervi nel mondo di Arbëria (https://vimeo.com/ondemand/arberia) al costo di 3,99 €



