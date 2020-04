Donazione per donne vittime di violenza

Ringraziamo la senatrice Rosa Silvana Abate per avere voluto effettuare, in questo difficile momento per la pandemia da coronavirus, una donazione in denaro della somma di Euro 500,00 per sostenere le attività del Centro Antiviolenza Fabiana e della Casa Rifugio Mondiversi.

La condizione nella quale si trovano a vivere le donne vittime di violenza in questo periodo in cui bisogna rimanere a casa si è fatta più critica e più pericolosa. Già diversi sono i casi di femminicidio in Italia.

A tutte le donne ricordiamo che #nonsietesole.

In situazione di pericolo potete uscire da casa e potete rivolgervi alle forze dell’ordine.

Se avete bisogno chiamate il 1522.

Se volete parlare con una operatrice del Centro Antiviolenza Fabiana chiamate lo 0983031388

Chi vuole sostenerci può fare un bonifico su c/c bancario intestato a:

Associazione Mondiversi onlus IBAN IT68 J 05387 80691 000002486187.

Per saperne di più vai sul sito www.mondiversi.it

