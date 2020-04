Distanti eppure Vicini: l’assistenza alle persone con disabilità dell’associazione ANFFAS Onlus Corigliano nei giorni di isolamento durante l’emergenza Coronavirus

L’emergenza sanitaria causata dal coronavirus in Italia ha imposto la cessazione di tutte le attività che implicassero assembramenti di persone per contenere l’estendersi del contagio. Tra queste, anche l’attività del centro associativo di Anffas Corigliano è stata sospesa a data da destinarsi.

Una situazione di questo tipo fa emergere una serie di problematiche nella gestione dei bisogni delle persone con disabilità e per le loro famiglie. In un contesto di isolamento forzato come questo, principalmente in un’ottica di prevenzione, è fondamentale riconoscere i pericoli per la persona derivanti da isolamento, senso di abbandono, non comprensione delle nuove regole sociali imposte così repentinamente, emersione di comportamenti problema auto ed etero lesivi, peggioramento della condizione fisica e, dunque, di un generale peggioramento della qualità di vita delle persone con disabilità.

Anffas Corigliano ha attivato un piano di interventi per:

Favorire il miglior adattamento ad una situazione nuova e causa di preoccupazione;

Prevenire l’emersione o l’aggravarsi di comportamenti problema;

Prevenire gli aspetti negativi dell’isolamento sociale;

Favorire una gestione positiva della situazione nei caregiver

con una serie di attività che prevedono

Frequenti momenti di incontro attraverso l’utilizzo di software per videochiamate di gruppo;

creazione di documenti informativi in linguaggio facile da leggere per comprendere la situazione in atto;

supporto genitoriale online;

Video tutorial realizzati dagli operatori per attività manuali e comunicazione efficace.

Inoltre, sul sito www.anffascorigliano.it e www.anffas.net è possibile consultare materiale informativo utile ad affrontare questa difficile emergenza.

Stampa Email