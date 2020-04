Donate uova di Pasqua alla Croce Rossa per i bambini della città. Il contributo di Carabinieri, associazioni e cittadini

Questa mattina, con l'amico Alfonso Falcone, sensibile presidente dell'associazione "Riscatto Popolare", ci siamo recati presso la Caserma dei Carabinieri di Corigliano Scalo per consegnare alcune scatole contenenti uova di Pasqua destinate ai bambini delle famiglie più indigenti della città. Uova donate, oltre che dai sottoscritti e da concittadini che desiderano rimanere nell'anonimato, dalla suddetta associazione nonché dalla Pro loco di Corigliano, grazie alla generosità del presidente Domenico Terenzio e dei suoi associati.

Scriviamo questo non perché in cerca d'applausi, ma per due precisi motivi: anzitutto, un'esigenza di trasparenza rispetto ad un'iniziativa annunciata nei giorni scorsi, e poi per dare atto a tutti coloro i quali si sono prodigati per il buon esito della stessa.

Un particolare ringraziamento si desidera esprimere nei confronti del Capitano Cesare Calascibetta, persona a dir poco "allergica" a qualsivoglia visibilità e dal cuore grande, unitamente a tutti i suoi militari, per i tanti gesti di solidarietà realizzati in questi giorni nell'assoluta discrezione e per aver consegnato le medesime uova di Pasqua ai volontari della Croce Rossa di Rossano, come indicato dai preposti uffici del Comune.

Fabio Pistoia

Stampa Email