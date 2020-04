Qui si fa la Calabria o si muore

Buon giorno, è un momento storico. Importantissimo , anzi fondamentale. Per creare un progetto decennale che porti Corigliano Rossano alla fine del degrado socio culturale.Trasformare il momento doloroso che ha colpito tutto il mappamondo, per trasformare una città nata morta, in una vera autentica rinascita. Qui si fa la Calabria o si muore.

Perché la sede della regione Calabria non si può portare al centro della nuova nata città: Corigliano Rossano?

Perché? Non capovolgere, e stravolgere,

Perché non fare la storia?

Idee non persone, nuova linfa vitale, entusiasmo e coraggio coraggio , con pensiero lucido costruttivo per riportare la Calabria allo splendore che merita.

Non parliamo di orgoglio sentimento pericoloso, che fa cadere spesso nella stupidita, ma fierezza di appartenenza, senso civico, bene comune.

Noi tutti proprio tutti abbiamo bene in mente e nel cuore cosa significa

BENE COMUNE. SCUOLA OSPEDALE,MARCIAPIEDI, SPIAGGE, MONTAGNE, CIELO, STRADE, FERROVIE,

LA MIA LIBERTÀ , TERMINA DOVE INIZIA LA TUA. NOI CALABRESI NON VOGLIAMO PIU VEDERE ,MATERASSI, FRIGORIFER, TELEVISORI, INVADERE LA MIA PARTE DI BENE COMUNE.

NON PIU EVADERE LE TASSE, NO ALLA CORRUZIONE, DOBBIAMO DARE ESSERE DI ESEMPIO A TUTTA L ITALIA.

UN SOGNO COLLETTIVO IMPASTATO DI VOGLIA DI CONCRETEZZA, UNA DEMOCRAZIA SOLIDA E INAMOVIBILE,

PENSANDO E TENENDO SEMPRE PRESENTE IL 50%+1 DELLE PERSONE SERENE, PRONTE E DISPONIBILI A NON COMPORTARCI COME SI COMPORTAMO ORA I NOSTRI POLITICI.

SONO IL NOSTRO SPECCHIO, LI ABBIAMO MESSI NOI SULL ALTARE PIU IN ALTO DELLA NOSTRA NAZIONE PERCHÉ ABBIAMO ELETTO DEGLI INCOMPETENTI COMPROVATI IN REGIONE ? Scusate , ma ...

