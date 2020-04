Ecco un'idea buona e pratica per evitare il fallimento dei negozi

Si moltiplicano, dappertutto, le piccole e grandi iniziative di solidarietà per aiutare ospedali, aziende e famiglie a superare la crisi da coronavirus. Tutti, a cominciare dai giovani, stanno dando un contributo in questa fase difficile. Si va dalla partecipazione alle associazioni di volontariato fino al porta a porta di alimenti e indumenti per anziani e bisognosi. Iniziative di sicuro valore, anche se, tra queste, ce n’è qualcuna che ha più valore di altre, poiché potrebbe dare un forte contributo alla riapertura delle piccole e medie attività.

E’ un’iniziativa messa in piedi da alcuni ragazzi esperti in business digitale, i quali, partendo dal presupposto che manca liquidità a artigiani, negozianti e piccoli esercenti e imprenditori che operano nel mercato di prossimità, pizzerie, ristoranti, barbieri, bar, eccetera, che hanno chiuso per via dell’epidemia e che non sono in grado di far fronte a spese e debiti, perché non incassano, hanno creato una piattaforma web, www.helpmi.me, alla quale senza costi ci si può iscrivere, indicando carattere e localizzazione della propria attività su una carta consultabile da tutti, compresi ovviamente clienti e consumatori. LEGGI ARTICOLO COMPLETO

