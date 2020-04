Corigliano, al via il servizio a domicilio del ristorante "La Goletta"

Può del buon cibo contribuire a superare un periodo di crisi e smarrimento mondiale? Io credo fortemente di sì, perché la riscoperta dell’umanità e della sana cucina è da sempre compagna e talvolta soluzione dei momenti più bui di un individuo come di un intero popolo. Per tale motivo, sostengo tutte quelle coraggiose iniziative, che di volta in volta mi vengono segnalate, afferenti attività del settore enogastronomico che hanno deciso d'intraprendere il servizio a domicilio, socialmente utile e svolto in base alle vigenti normative.

Una nota di speranza va ascritta, in tal senso, alla ferrea volontà della famiglia Algieri, già nota e stimata “squadra” da anni impegnata con successo nel settore della ristorazione. Da oggi, infatti, riapre i battenti “La Goletta”, con servizio a domicilio (per adesso riservato solo ai residenti in Corigliano Scalo e Schiavonea). Complimenti al noto e apprezzato chef Luciano Algieri e ai suoi validissimi figli Antonio e Adriano per l'offerta di una cucina dagli antichi sapori seppur mai disgiunta dalle pur mutate esigenze dettate dalla modernità.

Fabio Pistoia

