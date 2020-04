"Tu non meriti la corona"

Con questo mio componimento, dedicato al terribile virus che ha sconvolto le nostre esistenze, intendo formulare i più sinceri auguri di buona Pasqua a tutti i miei concittadini, vicini e lontani. Insieme ce la faremo.

"Tu non meriti la corona", filastrocca di Isabella Freccia

Brutto virus, tu non meriti la corona,

all'improvviso sei arrivato senza

che nessuno ti abbia invitato.

E con la tua prepotenza a tutti in casa

senza manette ci hai arrestato, senza

niente aver combinato e le leggi rispettato!

La corona porti in testa ma nel cuore hai la peste,

la tua anima è talmente nera come la fuliggine

della ciminiera!

Ti dovresti vergognare, non hai avuto

rispetto e amore nemmeno per gli anziani,

brutto assassino, maledetto e combinaguai.

Tu non meriti la corona perché la corona

simboleggia eleganza, onori, perfezione, immortalità

e grandezza, ma indossata da te diventa una maledetta

schifezza!

Se il re volevi fare tutto il mondo dovevi rispettare

e invece per nessuno hai avuto pietà!

Tu non meriti la corona ,

tu ami la morte e in mezzo a noi

non ci puoi stare, noi amiamo la vita

e di lei ci vogliamo ubriacare!

Tu resterai per sempre un lurido re, verme misero

ed infelice, però un consiglio ti voglio dare:

butta via questa corona, non ne sei degno

e vattene a crepare!

Noi ritorneremo presto

più di prima a ridere e a sognare.

Isabella Freccia





