La Domenica della Divina Misericordia – Parrocchia Maria SS. Immacolata



Si Celebra, domenica prossima, la “Domenica in Albis” che da 1992, per volere di Giovanni Paolo II, è la Domenica della Divina Misericordia. Nelle Chiese, di tutto il mondo, viene esposto il quadro dedicato a Gesù Misericordioso, preparati da un novenario di preghiera, come ha chiesto lo stesso Gesù a santa Faustina Kowalska, attraverso le sue rivelazioni.

Una Domenica, dove purtroppo non è possibile Celebrare la Messa con il popolo ma, la Comunità dell’Immacolata, anche quest’anno, vuole onorare questo appuntamento dando la possibilità a tutti i fedeli di seguire, la diretta delle celebrazioni, sulla pagina fb della Parrocchia. Devozione che fin dagli anni 50 è stata propagata grazie alla Sig. Le Voci, figura “cara” alla memoria dello Scalo, che distribuiva e propagava il culto attraverso le immaginette e la coroncina alla Divina Misericordia. Il Gruppo parrocchiale è coordinato dalla prof. Angela Tripodi, conta al momento oltre 50 iscritti. Dal giugno scorso sono esposte in modo permanente, alla pubblica venerazione, delle reliquie “ex ossibus” di Santa Faustina. Alla fine della S. Messa il parroco, don Alfredo Pisani, affiderà la Comunità alla Divina Misericordia, oltre a chiedere a Gesù Misericordioso che dal suo prezioso costato sgorgano grazie e favori celesti, per mettere fine a questa terribile pandemia. GESU’ CONFIDO IN TE!

francesco caputo

