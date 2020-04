Corigliano Scalo, eliminato il doppio senso di marcia in via Dante Alighieri: appello dei cittadini

In modo del tutto comprensibile, alla luce dell'emergenza sanitaria che stiamo tutti purtroppo vivendo, ai più è passata inosservata la recente modifica alla circolazione stradale attuata in via Dante Alighieri in Corigliano Scalo, arteria parallela alla centralissima via Nazionale, ove insistono numerose abitazioni. La suddetta modifica, per la quale è stata anche rinnovata la segnaletica stradale, ha di fatto eliminato il doppio senso di marcia fino a poco tempo fa vigente, predisponendo il senso unico in direzione via degli Albanesi.

A tale novità non si sono ancora abituati molti cittadini, che infatti continuano a percorrere via Dante Alighieri in ambedue le direzioni; tutto questo non sta incidendo granché, poiché la circolazione è com'è noto assai ridotta a causa degli eventi e gli istituti scolastici presenti nella zona sono chiusi, ma cosa potrebbe accadere una volta ripristinata la consueta viabilità?

A porsi il legittimo quesito sono alcuni cittadini, in particolar modo residenti in via Dante Alighieri e dintorni, a giusta ragione preoccupati degli effetti conseguenti a tale modifica: "Che senso ha predisporre una strada parallela a via Nazionale col medesimo senso di marcia? Così facendo, anziché snellire il traffico, si andrà a creare un vero e proprio ingorgo in via degli Albanesi e dunque in via Fontanelle".

Di qui l'appello ai competenti uffici comunali di rivedere la situazione della circolazione stradale nell'intera area di via Dante Alighieri, con le annesse vie Giovanni Verga e Ludovico Ariosto, al fine di evitare il caos allorquando si ritornerà alla cosiddetta normalità.

Fabio Pistoia

Stampa Email