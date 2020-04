Corigliano, il bel gesto di una concittadina: devolve il bonus spesa per l’acquisto di alimenti per neonati

Oggi, attraverso questo profilo social e il Blog cittadino, ho deciso di rendere pubblica una storia di generosità che si leva dall’area urbana di Corigliano e vede come protagonista una giovane donna ivi residente. Protagonista di questa storia che intende rimanere nell’anonimato, e allo scrivente non resta, dunque, che rispettare tale ammirevole scelta.

Mi limiterò soltanto ad aggiungere che trattasi di un’ex compagna delle scuole medie, da sempre gentile, dotata di grande senso civico e molto attenta a tutto ciò che accade in città, in modo particolare all’operato delle Forze dell’ordine a presidio della sicurezza e della legalità.

Nei giorni scorsi, la stessa mi ha contattato per rendermi partecipe di una sua volontà: fare dono del bonus spesa che le spetta di diritto (poiché disoccupata) interamente a chi ne ha bisogno, chiedendomi come muoversi per riuscire nel suo obiettivo. Le fornisco, pertanto, il recapito telefonico della Croce Rossa, alla quale successivamente la nostra concittadina espone, infatti, la sua idea, interloquendo con una cortese volontaria.

Appena ricevuto il bonus spesa dai relativi uffici comunali (ammontante a 120 euro), la stessa si recherà in queste ore ad acquistare beni di prima necessità per una somma pari al medesimo importo; la stessa, infatti, ha deciso di acquistare alimenti per bambini, dopo aver chiesto consiglio ai volontari sulla tipologia di necessità della quale maggiormente s’avverte il bisogno.

Cos’altro aggiungere, dunque, se non complimentarsi con questa nostra giovane concittadina? Disoccupata, eppure col cuore rivolto in tale momento a chi può aver più bisogno di lei, alle numerose famiglie con bambini che soffrono per la carenza di lavoro, divenuta ancor più tangibile con il verificarsi della pandemia. La ringrazio per avermi contattato, ma soprattutto le sono grato per il bel gesto che ha inteso offrire alla comunità.

Fabio Pistoia

