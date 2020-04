Dolci della gratitudine donati da “Riscatto Popolare” ad Ospedali, Forze dell'ordine e Farmacisti

“Non tutte le ciambelle riescono col buco”, recita un popolare adagio. Altre ciambelle nonché crostate, invece, vengono fuori, oltre che perfette nell’esteriore aspetto, anche dal prelibato gusto perché realizzate in modo sapiente e con sani ingredienti. Sicuramente son sia buone che belle quelle portate in dono, nelle giornate di ieri e oggi, dall’associazio ne “Riscatto Popolare”, con sede in Schiavonea.

Le compagne di vita di alcuni iscritti del sodalizio politico-culturale, infatti, hanno preparato numerosi dolci che sono stati poi successivamenti regalati dal presidente Alfonso Falcone e da altri associati di “Riscatto Popolare” a quanti, con abnegazione, sono in prima linea, sul territorio di Corigliano Rossano, per garantire sicurezza, cura ed assistenza alla popolazione in questo triste periodo irto di difficoltà: Forze dell’ordine, Ospedali di Corigliano e Rossano ed alcune Farmacie.

“Il nostro – spiegano dall’associazione – è un piccolo gesto di solidarietà verso chi non si è mai fermato. Così facendo, intendiamo manifestare tutta la nostra vicinanza nei confronti di coloro i quali, tutti i giorni, si prodigano con impegno e sacrificio per tutelare la salute e le esigenze della comunità, mettendo a rischio la stessa incolumità. A tutti loro non possiamo che dire: grazie di cuore!”.

Un segno di civiltà e afflato d’umanità, questo fin qui tracciato, che merita il tributo alle donne che, con passione e pazienza, hanno dapprima preparato e sfornato i dolciumi, e ai rispettivi compagni, i quali hanno poi provveduto alla consegna. Atto di generosità delle famiglie di “Riscatto Popolare”, risultato molto gradito e apprezzato dai riceventi, che rende il tutto prezioso nella semplicità e i medesimi dolci ancor più saporiti, perché in possesso di una gran quantità d’ingrediente giammai in vendita, né in polvere né in bustine: la bontà.

Fabio Pistoia

Stampa Email