L'ora d'aria del detenuto Anton Giulio Madeo

Cammino per strada, dopo essere uscito dalla mia casa romana, pensando di poter fare una passeggiata terapeutica in tutta tranquillità, quindi sperando che nessuno mi rompa i coglioni. Saranno circa 200 metri, attorno casa, e scelgo di non passare per la via principale. Preferisco un percorso più tortuoso, per allungare un po’ il tragitto e incontrare meno persone. Dopo pochi passi mi supera lentamente un’auto dei carabinieri. Ho l’impressione che rallenti. Va oltre.

Io, comunque, sono tranquillo: non ho in tasca l'autocertificazione, perché avendo la stampante rotta e non potendola riparare so che loro, i poliziotti, devono averne una da compilare. Noto che auto e persone sono poche. Lo erano anche nei giorni scorsi, ma ora sono leggermente aumentate, per cui il silenzio surreale dei precedenti pomeriggi lavorativi si è attenuato, nonostante i decreti del governo e le ordinanze regionali e comunali, anche contraddittori e incomprensibili, abbiano via via limitato spostamenti e uscite.

