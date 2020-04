Gli imbecilli al tempo del Coronavirus

Non so se mi fanno più rabbia, pena o vergogna quei soggetti, che con sussiego e competenza mascherando il loro grasso menefreghismo per la condizione del prossimo, lanciano sprazzi o meglio sputi di sentenze perorando in modo diretto o indiretto con fare sicuro l'apertura ed il ritorno alla normalità al più presto possibile!

Questo, dimenticando che noi non siamo stati teletrasportati nel mondo di OZ e che la Calabria dov'è e resta la Calabria che era prima dell'epidemia e che le nostre fabbriche sono ferme dal 1860, e i posti letto sono gli stessi di prima, che i tamponi non ci sono e non ci saranno e soprattutto che i medici ed infermieri non si sono moltiplicati come i pani e pesci di cristiana memoria, anzi forse ne contiamo qualcuno in meno però ma, questo sì, con qualche incarico in più!

Soprattutto questi Soloni del virus denojartri fanno finta di non sapere che ancora ieri si sono contati oltre 2.256 nuovi contagi in Italia, e sapendo, come ormai sappiamo che per ogni nuovo contagio ufficialmente contabilizzato ce ne sono almeno NOVE che sono silenti e non conosciamo, quindi giochiamo con una bomba di 20.000 nuovi contagi al giorno!

Allora che facciamo? Liberalizziamo il Covid19? Ma certo "free Covid19!"

Giá... apriamo ecchissene frega se muoiono quelli che devono morire tanto sta nelle cose ineluttabili della vita: si nasce e si muore! Così come bisogna lottare per conquistarsi un raggio di sole! "homo homini lupus" ! sveglia siamo nella società neo liberista, baby! e chi non ce la fa soccombe al virus che è la spada fiammeggiante della selezione della specie chi ce la fa sopravvive chi no soccombe e selapijanderculo come direbbe il marchese del Grillo!

È questo il ragionamento intellettualmente, lo so un po' troppo complesso ed articolato, ma così è che ragionano gli ultras dell'apertura subito e adesso a protezione della specie, già della specie quella più stupida, arretrata ed egoista che però è fortunata perché ancora non è stato costruito nemmeno nei laboratori cinesi, il virus che seleziona gli Imbecilli!



Stampa Email