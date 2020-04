Prestigioso riconoscimento per il giovane artista coriglianese Romio

Menzione speciale e simbolica ad Alfredo Romio, nato a Corigliano Calabro nel 1994. Un prestigiosio tributo per un nostro giovane concittadino, già distintosi nel panorama artistico nazionale, conferito nell'ambito del bando Under 35 del Comune di Crema, i cui vincitori sono risultati essere:

Mariacristina Cavagnoli (Nuwara Eliya-Sri Lanka, 1990), Sindoni vegetali di Gaia Bellini (Bardolino - Vr, 1996), (G)olden Earth di Eugenia Naty (Gallipoli - Le, 1992) associata a Look at the sunflower, he said, there was a dead gray shadow against the sky… di Ludovico Colombo (Treviglio - CR, 1998). I vincitori potranno realizzare una mostra nella Sale Agello del centro culturale sant’Agostino con supporto grafico ed economico nel 2020 o nel 2021, a seconda delle disposizioni connesse all’emergenza in corso. La terza edizione del bando cremasco ha ricevuto 14 progetti di mostre provenienti da tutta Italia: proposte di personali e collettive, caratterizzate da una varietà di linguaggi e tipologie di allestimento, dalla pittura all’installazione, dall’uso della fotografia al video.

La commissione di valutazione risulta così composta: Stefano Raimondi (curatore, presidente TheBlank Bergamo, direttore artistico ArtVerona), Andrea Pernice (ceo Pernice Comunicazione), Emanuela Nichetti (assessore Cultura Crema), Francesca Moruzzi (responsabile Servizi culturali Crema), Silvia Scaravaggi (coordinatrice progetto).

Fabio Pistoia

