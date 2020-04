Corigliano, la solidarietà dell'Ordine Costantiniano ai tempi del Coronavirus

“Al Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio va riconosciuta la celerità nell’intraprendere concrete iniziative finalizzate ad affrontare il problema. Grazie alla onlus ‘Ordine Costantiniano Charity’ sono stati raggiunti importanti traguardi. Il primo è stato quello di donare la somma di 30mila euro all’ospedale ‘Pugliese-Ciaccio’ di Catanzaro impegnato in prima linea.

Un segnale importante in un territorio meno ‘attenzionato’ nella virtuosa campagna di donazioni che si susseguono su scala nazionale”. È quanto afferma in una nota l’Ordine Costantiniano calabrese, ricordando come l’importate gesto abbia ricevuto il pubblico ringraziamento della Direzione Aziendale Opedaliera e della dottoressa Maria Laura Guzzo, direttore del reparto di Anestesia e Rianimazione del nosocomio catanzarese.

La dottoressa Guzzo, in particolare, ha dichiarato: “Sono questi i gesti che ci fanno andare avanti a dire che ce la faremo. Il considerevole contributo messo a disposizione, verrà utilizzato per l’acquisto di presidi in questa fase di emergenza”. “Queste parole – continua la nota dell’Ordine Costantiniano – ci fanno rendere conto di quanto è importante ed apprezzato il nostro lavoro. Sono anni che la Delegazione Calabria si adopera costantemente a favore dei più bisognosi su tutto il territorio regionale, ed anche in questa occasione assieme all’iniziativa del nosocomio di Catanzaro, ha realizzato una serie di interventi mirati anche nelle città di Cosenza, Crotone, Corigliano, Vibo Valentia, Marcellinara, Pizzo Calabro, Tropea e Reggio Calabria, a sostegno di chi in questo delicato momento vive forti difficoltà”.

“Il lavoro svolto da tutti i membri a favore del prossimo – conclude poi Aurelio Badolati, delegato vicario della delegazione calabrese – dimostra il grande senso di umanità dinanzi a chi soffre. Da anni si lavora in silenzio nel dare supporto a chi vive condizioni difficili. Oggi più che mai, ci rendiamo conto che ogni nostro piccolo aiuto può rappresentare un tangibile segno di conforto”.

Fabio Pistoia

