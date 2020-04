Corigliano Rossano, perché le librerie aperte solo mezza giornata? Appello al Sindaco

Consentire, a far data dal prossimo 4 maggio, l’apertura per l’intera giornata delle librerie presenti sul territorio del comune di Corigliano Rossano. È l’appello al Sindaco della città che proviene da alcuni operatori del settore, nell’interesse della ripresa graduale ma completa delle rispettive attività nonché dell’intera popolazione.

Attualmente, le librerie, in base all’ordinanza comunale in vigore, possono rimanere aperte solo nei giorni di martedì e giovedì e solo di mattina, dalle 8 alle 13. In effetti, considerando che a Corigliano le librerie sono solo 3 (di cui una sempre aperta in quanto anche edicola) e a Rossano altrettanto, l’apertura totale di queste attività (rispettando gli orari previsti) non dovrebbe affatto costituire un problema per la salute dei cittadini.

Alla luce anche dell’importante ruolo di promozione culturale svolto sul territorio dai titolari delle predette librerie, si auspica che tale appello venga recepito e favorevolmente accolto.

Fabio Pistoia

