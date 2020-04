“Senza lavoro né bonus, ho bisogno d’aiuto”, appello al Sindaco

Un accorato appello al Sindaco di Corigliano Rossano. A rivolgerlo è un concittadino residente nella frazione Schiavonea, Francesco Garasto.“Sono un ragazzo che ha perso il lavoro e ho pertanto deciso di rivolgermi al Comune per poter accedere al bonus alimentare. Purtroppo la risposta che ho ricevuto è stata che a me questo bonus non spetta.

Sono da tre mesi chiuso in casa – dichiara Garasto – e solo con l’aiuto di mio padre riusciamo a mangiare. Io sono stato sempre autonomo e adesso che ho bisogno di aiuto le istituzioni mi voltano le spalle. Non percepisco assolutamente niente, ho sempre lavorato, pur senza mai essere assunto, e non ho dato mai fastidio a nessuno e neanche cercato aiuto. Chiedo solo di essere aiutato dal Comune e non penso di essere l’unico a versare in queste condizioni”.

Fabio Pistoia



Stampa Email