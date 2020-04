“Spese di sanificazione delle palestre a carico del Comune”, la richiesta di Russo e De Marco

Una richiesta posta all’attenzione del Sindaco della città in vista della riapertura, nei prossimi mesi, delle numerose palestre dislocate sull’intero territorio comunale. Si tratta della sanificazione gratuita dei locali delle medesime palestre, che potrebbe avvenire sia attraverso l’erogazione di fondi diretti oppure commissionando il servizio a ditte individuate dall’Ente. A farsi portavoce delle istanze dell’intera categoria sono Natale Russo ed Elisabetta De Marco, titolari di una palestra situata in via Gramsci di Corigliano Scalo.

“La nostra attività e aperta dal 2001, il settore nel quale operiamo lavora 12 mesi l’anno, di cui quelli pieni di lavoro sono proprio quelli compresi da gennaio fino a luglio. In passato abbiamo avuto momenti di crisi come tutti ma siamo riusciti a superarli con molta facilità, tuttavia questo momento ci ha buttato giù lavorativamente e psicologicamente. Non sappiamo, infatti, come riprenderci – dichiarano i qualificati titolari della palestra Russo e De Marco – poiché le nostre strutture sono grandi e le spese sono alte (affitto, luce, gas, pulizie, acqua, spazzatura e tasse comunali). Chiediamo solo al Comune di permetterci appena possibile di poter riaprire, sempre con le dovute precauzioni, e che l’Ente locale vada a coprire le spese di sanificazione”.

Fabio Pistoia

