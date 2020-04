Ecoross. Necessaria sanificazione ambientale, obbligo normativo e sgravi fiscali

Si entra nella FASE 2 destinata alla ripresa socio-economica del Paese. Tanti i fattori da tenere in considerazione, ma l’aspetto che riveste una straordinaria rilevanza è quello del rispetto delle norme igienico-sanitarie, in epoca pandemica accentuate.

Proibito commettere errori e/o distrazioni, una eventuale ricaduta rischia di produrre danni irreversibili. Occorre, dunque, tenere alta l’attenzione sui rischi e le modalità di contagio del Coronavirus. È richiesta da parte di tutti la massima attenzione in tutti i settori e ai vari livelli.

La società Ecoross, a tal riguardo, svolge il servizio di sanificazione ambientale che le disposizioni governative hanno reso obbligatoria. Previsti incentivi nell’ambito del nuovo Decreto “Cura Italia” rivolti alle imprese, agli esercenti, al mondo delle professioni, dell’arte e della cultura: lo Stato riconosce per il 2020, per chi usufruisce del servizio, un credito d’imposta pari al 50% delle spese di sanificazione fino a un massimo di 20mila euro.

SANIFICAZIONE AMBIENTALE – È mirata a eliminare a fondo qualsiasi batterio e agente contaminante che, con le comuni pulizie e detersioni, non è possibile rimuovere. Riporta la carica microbica e virale entro gli standard igienici ottimali. Si consiglia, in ossequio alle indicazioni legislative, non solo un’attività straordinaria delle attività di sanificazione, ma anche ordinaria, in considerazione dei dati relativamente ai flussi negli ambienti di lavoro: gran parte della popolazione trascorre l’85% del tempo in ambienti chiusi (scuole, palestre, uffici, sedi, studi, etc.), dotati di impianti di aerazione non adeguatamente puliti. È, dunque, importante la continuità del processo di sanificazione da effettuare in tutte le stagioni dell’anno.

SANIFICAZIONE AMBIENTALE, I VANTAGGI – Abbattimento batteri, virus, funghi; inquinanti chimici/biologici; eliminazione allergeni; riduzione particelle ni; eliminazione cattivi odori; riduzione giorni di malattia sui posti di lavoro; miglioramento produttività del lavoro; rispetto norme e regolamenti.

TECNOLOGIE E METODO – Sanificazione mediante biocida con diffusore manuale a bassa pressione; ozonizzazione, ovvero la sanificazione con ozono.

Il servizio è rivolto a tutte le aziende, gli uffici, i negozi, gli enti pubblici, gli ospedali, le cliniche, etc.

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. - tel. 0983 565045 (Comunicato stampa)

Stampa Email