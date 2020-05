Riapertura Sportello della Confconsumatori Corigliano Rossano

Il prossimo lunedì 4 maggio la sede della CONFCONSUMATORI CORIGLIANO-ROSSANO riaprirà al pubblico garantendo nuovamente il regolare servizio a tutti i consumatori della provincia cosentina. La sede, situata in via Walt Disney in Corigliano Scalo, riprenderà l'attività rispettando i soliti orari, facilmente consultabili sul sito www.confconsumatori.it nella sezione "dove siamo".

Si puntualizza che vista l'emergenza sanitaria intercorsa si riceverà solo su appuntamento prefissato telefonicamente.

Ogni appuntamento avrà una cadenza ad ore, si riceverà quindi un consumatore ogni ora, il tutto per evitare assembramenti e per garantire la massima sicurezza in termini sanitari. il tutto garantito alla perfezione grazie alla professionalità del responsabile Domenico Varcaro.

Chiaramente i consumatori devono essere muniti di mascherina e guanti come previsto dal DPCM oltre che da ordinanza regionale e comunale.

Pertanto, gli interessati possono contattare telefonicamente il numero 329.4518228 affinché possa essere concordato un appuntamento. "Ripartiremo più forti di prima auspicando la massima collaborazione da parte di tutti".

Fabio Pistoia

