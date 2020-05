Il sindaco ritiri immediatamente il suo Decreto!

Mentre la gente aspetta da settimane un bonus alimentare, Stasi spenderà 180MILA in due anni per un dirigente esterno, rinunciando ad averne uno interno a ZERO EURO!

La vicenda del nuovo dirigente del settore economico-finanziario mostra tutto il concetto astratto di denaro pubblico di questa Giunta amministrativamente inesistente.

Dopo tanti rifiuti, di altri candidati, probabilmente scoraggiati dal circolo dilettantistico che ci guida, si è deciso di individuare in un Istruttore Direttivo del comune di Feroleto Antico, la risorsa a cui affidare i Ttributi, le Finanze e il Patrimonio della Nostra Città. Costo: quasi 200Mila Euro….Mentre si sarebbe potuto, per la stessa figura, già presente nella pianta organica del Comune di Corigliano-Rossano spendere ZERO EURO!

Proprio Stasi, come al solito attore di due parti in commedia, che per la stessa vicenda (anzi, solo per essere stata pensata..) si era recato in Procura denunciando la giunta precedente.

Atti indifendibili, come confermato chiaramente in una confusa e imbarazzata difesa d’ufficio che abbiamo letto in queste ore e che ricorda molto un episodio televisivo di Titty e il Dinosaurodegli anni ‘80

Vogliamo qui ringraziare i Consiglieri Comunali (Rosellina Madeo, Francesco Madeo, Aldo Zagarese e Luigi Promenzio) per aver, con competenza e chiarezza denunciato pubblicamente questa cattiva pratica amministrativa. A Loro, il plauso di quei Cittadini che stanno a casa e non sanno se riusciranno a riprendere il proprio lavoro (per chi l’aveva..) e il grazie di quei padri di famiglia impossibilitati ormai a fare la spesa, che hanno visto distribuire in più di un mese dall’amministrazione solo 190mila euro in bonus alimentari avendone a disposizione 770mila!

Civico&Popolare si augura che i suddetti Consiglieri Comunali –insieme a tutti gli altri che amano davvero la Città- propongano con forza l’IMMEDIATO RITIRO DECRETO DEL SINDACO, impedendo così la perdita di quasi 200mila euro alle tasche dei Cittadini

CIVICO&POPOLARE CORIGLIANO-ROSSANO

