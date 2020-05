Lettera aperta della giovane mamma di quattro figli: “Sono felice, ringrazio i comuni cittadini che mi hanno aiutato”

Cari concittadini, con questa mia lettera aperta intendo ringraziare quanti tra di voi, numerosissimi, mi hanno contattato a seguito della pubblicazione nei giorni scorsi, sui social e sul Blog, di un mio appello, una richiesta d’aiuto scaturita dalla disperazione nella quale ero piombata. Nella nostra città sicuramente esistono, purtroppo, tante problematiche situazioni come quella che riguardano me e la mia famiglia.

Io, oggi, mi considero fortunata e felice perché ho avuto modo di riscontrare come nella nostra comunità ci siano tante persone perbene, generose, altruiste. Persone che mi hanno aiutato e che desidero ringraziare di vero cuore, unitamente a mio marito e ai nostri quattro figli, perché per adesso abbiamo tutto quello che ci occorre per continuare a vivere con serenità.

Desidero ringraziare pubblicamente il signor Domenico Terenzio e tutta la Pro loco di Corigliano, il signor Massimo Fino dello Sporting Club Corigliano, la signora Maria Rosa Clausi e la Famiglia Salesiana, la signora Natalia Amato, la signora Lina De Luca ed altri concittadini che intendono rimanere nell’anonimato. Tutti loro mi hanno telefonato, mi hanno concretamente aiutato, io d’altronde non chiedevo soldi ma beni di prima necessità per i miei ragazzi nell’attesa di ricevere un bonus alimentare. Sono inoltre a conoscenza del fatto che tanti altri concittadini avevano manifestato la loro disponibilità ad aiutarmi, ma ho preferito di no, di fermare questa pur bellissima gara di solidarietà perché non mi andava di “abusare” del buon cuore di tutti loro, avendo già ricevuto abbastanza e direttamente presso la mia abitazione tutto quello di cui avevo bisogno.

Non ho alcuna intenzione di creare polemiche di tipo politico o altro, semplicemente esprimere la mia gratitudine nei confronti dei comuni cittadini che mi hanno aiutato, a differenza di chi, invece, avrebbe potuto e dovuto farlo e ha invece manifestato indifferenza e assenza di sensibilità. Il tempo è galantuomo. Infine, e volutamente per ultimo perché lui neppure vorrebbe essere citato, voglio dire grazie di cuore ad un amico, il giornalista Fabio Pistoia, senza il quale nulla di tutto questo sarebbe potuto accadere. Grazie a tutti da una vostra concittadina. Orgogliosa di essere una di voi.

Stampa Email