Turismo, da Corigliano Rossano un appello di Zampino (Fiavet) a nome degli operatori calabresi

La Fiavet (Federazione Italiana Associazioni Imprese di Viaggi e Turismo), attraverso il suo presidente Giuseppe Giovanni Zampino, stimato professionista del settore operante a Corigliano Rossano, intende manifestare lo stato d’animo dei circa 300 associati e richiedere l’intervento delle preposte istituzioni a supporto dell’intera categoria.

“Desideriamo anzitutto ringraziare il neo assessore Orsomarso per la disponibilità al confronto concessa presso la Cittadella lo scorso 28 aprile, durante il quale, oltre ad un incontro conoscitivo, si è affrontato il tema della crisi attuale del nostro settore e avviato un “Tavolo di Crisi Permanente Regionale Settore Agenzie di Viaggi e Turismo” per superare il momento e programmare un futuro diverso per la nostra regione. Cogliamo con estremo piacere la decisione dell’assessore – dichiara il presidente Zampino – di dotare la propria struttura di elementi altamente qualificati come un “Agente di Viaggio” che consentirà alla nostra categoria di avere un riferimento con il quale interloquire, fare proposte, confrontarsi e ottenere risposte mirate a risolvere i problemi comuni. Le agenzie di viaggio rappresentano, infatti, l’anello di congiunzione di tutta la filiera del settore turistico, che come previsto dalla legge regionale n.8 del 2008 affida alle agenzie di viaggio e T.O. calabresi la competenza per l’organizzazione dei pacchetti turistici finalizzata anche alla promozione delle bellezze e delle ricchezze culturali ed enogastronomiche del nostro territorio”.

“Vogliamo inoltre denunciare quella che è stata, fino ad oggi, la scarsa attenzione da parte delle istituzioni al suddetto comparto – prosegue il presidente Zampino – che versa in condizioni di gravi difficoltà. Evidenziamo un ritardo rispetto alla gravità della crisi economica che investe le agenzie di viaggio e T.O. come soggetti tra i più colpiti, con una perdita sul fatturato ad oggi oltre l’80%, secondi soltanto alle perdite rilevate dalle compagnie aeree e di crociere. Vogliamo pertanto chiedere se possibile di concordare un incontro prima dell’emanazione delle linee guida della misura "Riparti Calabria", per poter dare un contributo alla ricerca delle soluzioni più adatte e dei provvedimenti più incisivi per affrontare la devastante emergenza economica che coinvolge le Agenzie di Viaggio e i T.O. calabresi. In particolare i provvedimenti richiesti sono i seguenti: decretare lo stato di crisi del settore turistico in Calabria; erogare finanziamenti a fondo perduto utilizzando anche le risorse previste per il comparto e al momento non utilizzabili; azzerare tasse e tributi regionali per tutto il 2020; annullare la tassa di concessione governativa (licenza regionale) dal 2021; istituire l’albo regionale degli agenti di viaggio e dei direttori tecnici con ripristino del numero chiuso delle suddette categorie; istituire lo sportello regionale contro l’abusivismo (di cui la Fiavet Calabria ha già avviato il progetto pilota con la GDF regionale). Riteniamo che questi primi interventi siano indispensabili per poter arginare la gravissima crisi economica del comparto, già investito dai problemi preesistenti. Qualora non si riuscissero ad attuare tali manovre incisive, riteniamo che assisteremo ad un crollo generale di tutto il tessuto economico calabrese”.

Fin qui l’appello a tutela del comparto che il presidente Zampino, preziosa e competente risorsa del settore, muove all’indirizzo delle istituzioni, chiamate a prestare ascolto e attenzione ad un legittimo Sos.

Fabio Pistoia





