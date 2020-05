Consegna di strumenti digitali ai ragazzi del “Don Bosco”

Stamattina, il Dirigente Scolastico del “Don Bosco”, Dott. Agostino Guzzo, ha consegnato i Personal Computer con relativi dispositivi per il collegamento a internet ai volontari della Protezione Civile del Comune di Corigliano Rossano, i quali, a loro volta, recapiteranno personalmente gli strumenti digitali presso il domicilio degli studenti interessati dal provvedimento.

In conformità al decreto legge “ Cura Italia” , in cui rientra anche il “ Bonus Computer”, che offre la possibilità di poter fruire della didattica a distanza, in modo corretto sul piano logistico ed organizzativo, ai ragazzi che hanno maggiori difficoltà economiche, il nostro Dirigente Scolastico, si è prontamente adoperato, in tale ottica, affinché tutti i nostri studenti, attraverso il collegamento alla piattaforma di lavoro, possano avere la possibilità di seguire le lezioni online e nessuno rischi di rimanere indietro. Infatti, nelle parole del Dott. Guzzo, in una fase storica caratterizzata da una drammatica emergenza sanitaria, sociale, umanitaria, la Scuola chiude, ma non si ferma; e un imperativo etico e comportamentale deve guidare chi, ognuno per le proprie competenze, ha un ruolo strategico nel vita quotidiana: è assolutamente necessario, in una società che possa essere definita civile ed umana, occuparsi in modo concreto dei soggetti e delle categorie che hanno minori tutele e che non sono in grado di reggere il violento impatto che la pandemia da coronavirus produrrà con l’inevitabile ampliamento della platea di miseria e povertà a livello globale. Un chiaro ringraziamento ai rappresentanti della Giunta cittadina Donatella Novellis, assessore alla città della cultura e della solidarietà e Tatiana Novello, assessore all’assetto urbano e lavoro, che si sono prodigate in modo encomiabile per questa iniziativa; un attestato di stima ai volontari della Protezione civile di Corigliano Rossano nella persona del dott. Alfonso Vulcano, presente all’iniziativa, per la disponibilità, la serietà e la forza con cui operano in un momento tragico e doloroso. E’ doveroso un ringraziamento per la disponibilità, l’abnegazione, la vicinanza e la partecipazione alle iniziative del “ Don Bosco” al Presidente del Consiglio d’Istituto, avvocatessa Antonietta Bruno, alla DSGA dott.ssa Maria Siciliano, alle collaboratrici del Dirigente Scolastico prof.ssa Rosaria Capriccioso e insegnante Anna Molinari, alle insegnanti Patrizia Scarpino e Loredana Perri, al responsabile della sicurezza, sig. Luigi Sannuti e all’assistente amministrativo sig. Pino Spezzano.

Cantinella di Corigliano Rossano, 04.05.2020

ISTITUTO COMPRENSIVO “ DON BOSCO” CANTINELLA DI CORIGLIANO ROSSANO

La referente per la comunicazione, prof.ssa Maria Matranga



Stampa Email