Corigliano, iniziativa di solidarietà dello Sporting Club per le famiglie in difficoltà

Questa volta lo Sporting Club Corigliano, con in testa il suo sempre operativo e generoso presidente Massimo Fino, è sceso in campo ma al fianco della solidarietà. Si è conclusa, infatti, in queste ore la raccolta fondi della società jonica che ha visto lo staff biancoverde recapitare prodotti di prima necessità a diverse famiglie in difficoltà del territorio.

Causa l’emergenza dovuta al coronavirus, lo Sporting si è messo al lavoro coinvolgendo fattivamente diverse anime. Collaborazione ottenuta grazie ad operatori non solo del settore alimentare ma anche a sartorie e a diversi altri ambiti. Titolo dell’iniziativa “Sporting e Solidarietà” con il pool tecnico-dirigenziale biancoverde in prima linea con concreti gesti benefici.

Trenta i buoni spesa assegnati a famiglie necessitanti del comune di Corigliano-Rossano scelte e vagliate accuratamente. La somma è stata recuperata da donazioni libere dei tecnici e dirigenti dello Sporting, di altre persone e dalla vendita di mascherine sartoriali realizzate ad hoc. Acquisto delle mascherine che ha avuto un gran successo sia per la necessità personale ma soprattutto per lo scopo solidale. Mascherine tra l’altro originali e colorate andate letteralmente a ruba che ha permesso al presidente Massimo Fino e i suoi assistenti di offrire un supporto ad alcuni nuclei familiari provati dall’attuale emergenza. Lo stesso patron biancoverde ha voluto ringraziare le aziende partner, tutti i tecnici, dirigenti, collaboratori, atleti e tutta la famiglia Sporting che hanno reso possibile questo progetto ricordando che “Uniti ce la faremo”.

