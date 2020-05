Storie Coriglianesi: l’idea dei giovani Andreano e Curatelo spopola in Germania

Storie di giovani concittadini che, pur mantenendo intatto l’amore per il natio luogo, sono stati in grado di farsi conoscere e apprezzare per il loro talento professionale al di fuori degli angusti confini comunali, regionali e, non di rado, anche nazionali.

È il caso del 33enne Domenico Andreano e della 29enne Sara Curatelo, coppia di giovani coriglianesi trasferitasi in Germania quattro anni fa, che grazie ad una loro felice intuizione hanno realizzato un servizio di pubblica utilità sociale.

Si tratta skiook.com, sito che dal 2018 cerca di superare le difficoltà degli italiani emigrati in Germania: connazionali poco pratici con il tedesco che attraverso il portale, come racconta la testata barinedita.it, riescono a trovare professionisti di origine italiana in grado di comprendere le loro esigenze. I due vivono ad Aschaffenburg, cittadina a 40 chilometri da Francoforte sul Meno (nella foto), nella parte centrale del Paese.

Si tratta di un sito “pensato per gli immigrati del Belpaese (una comunità che conta ben 650mila persone) in grado di abbattere le barriere linguistiche, piccolo motore di ricerca, di facile utilizzo, che permette di cercare dentisti, psicologi, estetisti, meccanici, parrucchieri, assicuratori e tante altre tipologie di lavoratori, tutti di origine italiana e capaci così di interloquire con i potenziali clienti. Attualmente sul portale si sono registrati una cinquantina di professionisti e negozianti: ciascuno di loro ha elencato le proprie mansioni, gli orari di apertura e i contatti aziendali. C’è anche uno spazio in cui gli utenti possono lasciare recensioni, utili per evitare “fregature”. La registrazione sulla pagina web è gratuita, malgrado la sua realizzazione abbia richiesto una spesa superiore a cinquemila euro. Una cifra che la coppia ha potuto investire dopo aver trovato occupazione: lui lavora in una fabbrica di componenti per veicoli, lei prepara colazioni e pranzi in un hotel”.

Cos’altro aggiungere, pertanto, circa quest’idea, che coniuga sensibilità individuale a collettiva utilità? Contribuisce a rendere ancor più vicino tutto ciò che già lo è, ma allo stesso tempo ad accorciare le distanze geografiche che pur ci sono. Complimenti a questa coppia di giovani coriglianesi per l’elaborazione di tale novità che è certamente frutto, oltre che di meritoria creatività, anche e soprattutto dell’istintività degli affetti che albergano nelle loro menti e nei loro cuori.

Fabio Pistoia

