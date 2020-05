Il Palma ai tempi del COVID-19

Non è un periodo facile questo, non lo è per niente. Non è facile per i genitori, per i nonni, per le famiglie. Non è facile per i medici, per i volontari, per i politici. Non è facile per la scuola. Non è facile per noi. Siamo studenti, non siamo SOLO studenti. Ma siamo GLI studenti. Gli stessi di sempre. Quelli che a fatica ogni mattina trascinavano le gambe stanche in quelle aule di cui si sente nostalgia. Quelli col sorriso di metà giornata, sicuri che prima o poi sarebbe finita. Quelli pigri, e tuttofare.

Siamo noi, gli studenti ribelli con la voglia di mangiare il mondo con gli occhi. Quegli stessi occhi spenti di oggi, impauriti, insicuri. Nessuno avrebbe mai pensato di dirlo, o sentirlo dire, ma, ci manca la scuola.

Ci manca la nostra scuola.

Però, non abbiamo mai mollato la presa qui al Palma. Siamo stati e siamo tutt'ora attivi, abbiamo pensato a mille modi diversi per interagire tra di noi. Dal "Sei al Palma se...", in ricordo del nostro solito fare durante le giornate scolastiche, alla rubrica didattica, per sviluppare, in modo invitante, argomenti che ci riguardano da vicino, come la grammatica, il diritto, la storia etc...

Siamo andati alla riscoperta delle origini del nome della nostra scuola, realizzando un video sull'importante personaggio di "Luigi Palma". Abbiamo partecipato ad iniziative quali "la giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie": attraverso collage di foto abbiamo marcato l'identità di queste persone, in segno di omaggio e rispetto.

Ci siamo sentiti un pò tutti più vicini, quando, con le nostre foto, abbiamo teso una mano verso l'altro, #lontanimavicini, con il cuore.

Affiancati dai nostri attenti insegnanti abbiamo mostrato passione per la letteratura, impegnandoci nella lettura di brani di famosi autori, quali Dante Alighieri per il #Dantedì, cimentandoci anche nel leggere in lingua. Tra le varie iniziative intraprese in lingua inglese , vediamo anche “e-twinning”, un ponte che ci permette di collegarci con altre parti del mondo, alla scoperta di nuove lingue e culture, un’auto che ci fa viaggiare e conoscere noi stessi e gli altri. “E-Twinning: a car that makes us travel and get to know ourselves and others!”, “E-twinning est une plateforme de connexion entre les écoles » recitano alcuni degli slogan creati dagli alunni del Palma, proprio per sottolineare il concetto di unione tra studenti di nazionalità diverse, soprattutto in un periodo storico come quello che stiamo vivendo.

Tutto ciò è sempre stato accompagnato da un hashtag , #NoidelPalmacisiamo ripreso e ribadito più volte da noi studenti e dalla dirigente scolastica dott.ssa Cinzia D'Amico, alla quale va un grandissimo Grazie, per aver dato un peso alle nostre parole e per aver contribuito al nostro percorso formativo anche in un periodo così difficile.

#NoidelPalmacisiamo è una motivazione, un grido, una speranza. Ci siamo, siamo insieme da lontano, siamo a scuola con la mente, siamo pronti, siamo fiduciosi. #NoidelPalmacisiamo innamorati della nostra scuola!

Valeria Longobucco

