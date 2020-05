“Dal Sindaco e dalla Giunta né mascherine e né test sierologici per la popolazione”

"Ormai abbiamo ben compreso la gravità della questione tamponi, ma l'Amministrazione comunale potrebbe nel frattempo fare qualcosa per la popolazione, come sta già avvenendo in diversi comuni anche della Calabria, con la distribuzione di mascherine e la possibilità di effettuare i test sierologici alla popolazione, un utile strumento difatti sempre più utilizzato ovunque, tranne qui da noi".

E' l'appello che un gruppo di cittadini rivolge all'indirizzo del Sindaco di Corigliano Rossano e del quale si erge a portavoce Luigi Vincenzo Iacino, residente a Schiavonea e da sempre impegnato sul fronte della tutela dell'ambiente, con alcune dichiarazioni rilasciate anche all'emittente TeleA1.

"Ad oggi dal Sindaco e dalla Giunta, oltre alla questione dell'informazione sui contagi, non abbiamo visto nulla, né mascherine né test sierologici. Per non parlare poi dello stato pietoso - prosegue Iacino - nel quale versa il territorio, in preda al degrado e all'abbandono. Attendiamo, inoltre, interventi a favore del mondo del commercio e delle attività produttive. Sarebbe il caso di darsi una mossa".

Fabio Pistoia

Stampa Email