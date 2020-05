Corigliano Scalo, riaprono i negozi ma restano chiusi gli uffici



Disagi alla cittadinanza per la Delegazione comunale.

Disagi per migliaia di cittadini residenti a Corigliano Scalo, alla data odierna privati dei servizi demografici erogati dalla Delegazione comunale. L’importante presidio istituzionale ubicato in via Provinciale, al piano terra dell’ex Palazzo Zagara, è difatti ancora chiuso al pubblico per motivi di sicurezza,

legittimamente indicati dall’Amministrazione comunale all’indomani dell’emergenza sanitaria Covid-19, ma oggi ormai decisamente fuori luogo alla luce della ripresa di tutte le attività, da quelle commerciali a quelle istituzionali d’ogni altro genere.

Numerosi cittadini, molti dei quali anziani, non hanno la possibilità di recarsi a Schiavonea, come indica, invece, l’avviso pubblico affisso sulla porta d’ingresso della Delegazione; a prescindere da questo dato, comunque, la comunità di Corigliano Scalo ha il diritto di poter ritornare ad usufruire di questo utile servizio. L’appello all’Amministrazione comunale, in assenza di comunicazioni sull’argomento finora pervenute, è quello d’intervenire.

Fabio Pistoia

Stampa Email