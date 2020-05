Il Centro Commerciale I Portali riparte in sicurezza



“Ripartiamo insieme. Rispettiamoci”. È questo lo slogan della campagna di comunicazione che il Centro Commerciale I Portali di Corigliano Calabro ha scelto per la riapertura. Ad oltre due mesi dalla chiusura per l'emergenza Coronavirus, il Centro riparte adottando delle misure straordinarie per salvaguardare i propri clienti e dipendenti.

Nelle settimane di chiusura, nessun dettaglio è stato lasciato al caso: è stata effettuata una minuziosa pulizia e sanificazione di tutte le parti comuni, dei filtri dell'aria, dei servizi igienici e di tutte le superfici del Centro Commerciale. Sono state posizionate delle colonnine per la distribuzione di gel igienizzanti agli ingressi ed all'interno dei punti vendita, in prossimità dei quali degli adesivi a pavimento aiutano i clienti a mantenere la giusta distanza uno dall’altro. Gli ingressi sono costantemente presidiati dal personale di vigilanza che rileva la temperatura corporea e verifica che tutti i clienti indossino le mascherine, obbligatorie per fare ingresso all'interno della Galleria. La gestione dei flussi in entrata e in uscita è gestita attraverso un moderno software che permette di conoscere il numero di persone presenti in galleria, al fine di limitare al massimo l'assembramento di persone.

Già dai primi giorni di ripresa delle attività l'emozione è stata palpabile, con i clienti felici di poter riabbracciare il Centro Commerciale, e con lo staff entusiasta per quello che rappresenta un nuovo inizio, all'insegna della sicurezza e del rispetto reciproco.

#ANDRATUTTOBENE

Corigliano Calabro, lì 21 Maggio 2020

Fonte: ufficio Marketing Centro Commerciale I Portali

