Lavori verde pubblico perche' non usufruire dei percettori del reddito di cittadinanza?

Buongiorno lettori del blog siamo quasi all'inizio della stagione esteviva e ancora non vediamo nessun lavoro in corso la nostra domanda sporge spontanea come mai non usare i percettori di reddito invece di spendere risorse che potrebbero essere investiti in altre cose?

Vediamo con rammarico che la nuova gestione della neo Citta la stende a partire con i veri presupposti con la quale era stata annunciata, per non parlare di tanti problemi che oggi si sono venuti a moltiplicare nelle due aree urbane. Caro Sindaco potresti chiedere piu collaborazione ai cittadini i quali aspettano con ansia tutte le promesse fatte in campagna elettorale. Corigliano Rossano hanno bisogno di risposte non di proclami.

