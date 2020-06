Congrega “Maria SS. dei Sette Dolori”: Avviso Importante

E' ripresa l'attività di riscossione della quota annuale di iscrizione per l'anno 2020. Esorto quanti, non raggiunti per la emergenza Covid-19, a provvedere al versamento e ad evitare di ulteriormente rinviare il pagamento atteso che ciò comporta ulteriore aggravio per il confratello esattore.

Confido nella collaborazione di tutti, evidenziando che la quota, atto di mera liberalità e segno di appartenenza alla Congrega, è indispensabile per il mantenimento del sacro tempio della Mater Dolorosa e contribuisce alla realizzazione dei lavori, ordinari e straordinari, che, annualmente, il Sodalizio effettua per mantenerne il decoro e la continuità delle nostre tradizioni. Ancor più gravosi visto che, quest'anno, i Riti e le Sacre Rappresentazioni sono state sospese.

Mi pare, quantomai, superfluo far rilevare che il mancato pagamento implica prescrizioni e decadenze che non si addicono a chi, liberamente, ha chiesto e fa parte di un'Associazione Religiosa come la nostra.

Saluto tutti con affetto e auguro ogni bene.

Franco Oranges, Priore

