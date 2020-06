Il Covid-19 ci ha cambiati….in peggio!



Vuoi vedere che il Covid-19 si è stancato del genere umano? Perché non sappiamo se tornerà, o non andrà mai via, più forte o più debole di prima, ma certamente il periodo di isolamento non ci ha migliorato, anzi, ha fatto emergere ancora di più la cattiveria del genere umano. Abbiamo scritto andrà tutto bene, con arcobaleni, colorando i balconi delle nostre case, ma alla fine, è andato tutto come doveva andare.

Perché il problema del nostro governo sembra cercare una legge contro l’omofobia che più che affermare la dignità dell’uomo, vuole mandare in galera i cattolici con il “pretesto” di difendere le persone omosessuali. Forse, sarebbe il caso, di pensare alla Sanità, agli ospedali, a tutto quello che hanno passato le strutture ospedaliere della Lombardia, Veneto, Piemonte e a tutto quello che la “protezione dal cielo” ha risparmiato agli ospedali del Sud. E mentre c’è chi aspetta la cassa integrazione, chi ha perso il lavoro, chi non sa come andare avanti, chi ci governa pensa ad altro. Le restrizioni sono servite, assolutamente, ma nessuno si prenda il merito di aver salvato vite umane, a parte i medici e chi ha combattuto in prima linea contro questo virus. Poi che importa se il 25 aprile tutti abbracciati cantiamo “bella ciao”, mentre domenica prossima, vietiamo la processione del Corpus Domini per il rischio assembramenti. Che bel paese l’Italia, che prende il rosario in mano, però chiama “brutto negro” chi lavora per 2 euro all’ora. Attenzione, la “Natura” ci ha già dimostrato, ampiamente, che, quando vuole, chiede il conto con gli interessi. Non tiriamo troppo la corda…

francesco caputo

