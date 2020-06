Valeria Capalbo eletta Presidente della Pro loco di Corigliano

Nella giornata di ieri, presso i locali di via Roma, si è svolta l'assemblea degli iscritti della Pro loco Corigliano per l'elezione del nuovo presidente. Dopo aver recepito nei giorni precedenti, le dimissioni del presidente Terenzio ed aver tentato fino all'ultimo momento di far ritirare le proprie dimissioni, si è proceduto ad una discussione proficua e costruttiva ma anche piena di amarezze.

Il presidente uscente Terenzio ha ricevuto attestati di stima e affetto da tutti ma con fermezza ha sottolineato la necessità di cambiare passo e modernizzare la Pro loco stessa con un'immagine ed un linguaggio più giovane e fresco. Si è proceduto alle votazioni che all'unanimità hanno eletto presidente Valeria Capalbo, vice presidente in carica e da anni al fianco di Terenzio con dinamismo e professionalità. Tante le presenze, le idee e le aspettative ma soprattutto emerge un legame rafforzato e armonioso tra presente e passato. Il neo presidente, ha già espresso l'intenzione di apportare cambiamenti e idee che possano rilanciare il volto della Pro loco, senza dimenticare le manifestazioni e gli eventi storici che esaltano le tradizioni. Sarà un periodo molto complicato e di limitazioni per la nostra società ed anche per questo sarà necessario proporre progetti in prospettiva diversa e ridimensionata. Un messaggio infine di apertura ma di rispetto e collaborazione reciproca va alle istituzioni e alle associazioni tutte.

A Valeria, giovane donna nota e stimata per l'impegno profuso da sempre nell'ambito socioculturale, i migliori auguri di buon lavoro.

Fabio Pistoia

Stampa Email