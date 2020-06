Refezione e trasporto scolastico,rimborso somme residue

Richieste entro mercoledì 15 luglio.Modulistica disponibile in uffici e online.

Corigliano – Rossano (Cs), martedì 16 giugno 2020 – Refezione e trasporto scolastico per l’anno scolastico 2019/2020, è possibile richiedere il rimborso delle somme residue entro mercoledì 15 luglio attraverso l’apposita modulistica da presentare all’ufficio protocollo dell’ente.



È quanto contenuto nell’avviso dell’ufficio comunale alla pubblica istruzione rivolto principalmente a quanti per il prossimo anno, completato il percorso della scuola primaria, si iscriveranno alla scuole medie e non usufruiranno più della mensa.



L’Ufficio coglie l’occasione per precisare che chi intende invece continuare ad usufruire del servizio, la somma residua verrà traslata nel borsellino Novaportal per essere utilizzata per l’anno scolastico successivo, 2020-2021.



La modulistica è disponibile sul sito istituzionale e presso gli uffici della pubblica istruzione ubicati a Palazzo Garopoli (0983/8915136) e a Palazzo San Bernardino (0983/529503), presso i quali è possibile richiedere informazioni.



Debitamente compilati i moduli dovranno essere consegnati all’ufficio protocollo dell’Ente o tramite PEC all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

