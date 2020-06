È tempo di festeggiare

Per motivi lavorativi mi trovo ad attraversare lo scalo coriglianese fino ad arrivare al borgo marinaro, penso tra me e me “negli anni ‘70 i Dik-Dik cantavano l’isola di Wight, negli anni ’80 i Drum Theatre cantavano Eldorado e a noi cosa manca per avere un’oasi di splendore? Sono a 2 passi dal mare e se mi giro vedo, ad altrettanti passi, la montagna.

Abbiamo tra le mani una Ferrari ma con i soldi preferiamo portare quest’auto al lavaggio anziché mettere benzina”. Questo è quello che sta facendo il mio sindaco, per carità la cura e gli abbellimenti pubblici ci vogliono, ma poi se devo camminare con la mascherina che mi copre naso e bocca per il cattivo odore di fogna e non per il COVID-19 penso che abbia ben poco senso curare l’estetica del paese.

La situazione economica di Corigliano-Rossano (o Rossano-Corigliano non vedo dove sia il problema) sappiamo tutti qual è ed è da ipocriti dare la colpa ad una sola persona, ma siamo fatti così, la colpa è sempre dell’altro.

Cari concittadini possiamo puntare il dito contro il sindaco, contro tutta la giunta comunale ma il cane che portate a spasso su viale delle libertà (il lungomare) e che, ovviamente, fa i suoi bisogni sui marciapiedi e che voi puntualmente non raccogliete di chi è la colpa? Del sindaco? I rifiuti ingombranti che gettate in ogni dove anziché chiamare e incaricare dello smaltimento di tali rifiuti la ditta ECOROSS di chi è la colpa? Del sindaco?

(Tengo a precisare che la ditta in questione non chiede un euro per lo smaltimento dei rifiuti ingombranti, in più vengono loro sotto casa per ritirarla. Comodo vero?)

Andiamo avanti, mi sono divulgato un po' troppo da ciò che volevo dire, continuo il mio percorso in auto e vedo un campo ROM in un piazzale adiacente al ponte che conduce a Fabrizio, proseguo la mia “corsa” in auto e vedo macchine in doppia fila, ma vado avanti, arrivo allo scalo coriglianese e anche qua vedo macchine parcheggiate in doppia fila, escrementi di animali a terra, ma va bè.

Chi ha il compito di dirigere il traffico e di tutelare l’ambiente dall’inquinamento del suolo (rifiuti), dell’aria (gas) e dell’acqua (scarichi)? Mah nemmeno l’ombra degli agenti della Polizia Municipale. Saranno impegnati in qualcosa di più urgente.

Sono circa le ore 11:00 e….. nooooooooo mi sono imbottigliato nel traffico, strano a quest’ora solitamente non c’è traffico, sarà un incidente? Speriamo nulla di grave. No, non è un incidente, mi passano di fianco una decina di macchine della municipale con le sirene accese, c’è aria di festa qua.

Non sono le classiche auto che hanno in dotazione. Ora mi è tutto chiaro E’ TEMPO DI FESTEGGIARE!!!

Cari amici della polizia municipale, con tutta la stima che provo nei vostri confronti, forse non sarebbe il caso di lavorare anziché sfoggiare il vostro nuovo look? Egregio sig. Stasi era davvero così necessario spendere i soldi dei contribuenti per acquistare auto nuove alla Polizia Municipale? Cerchiamo di evitare spese (come disse Franco Scoglio) Ad minchiam. Gianluca

