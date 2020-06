Uffici,garantire prenotazioni appuntamenti online



Colamaria (Udicon):evitare file interminabili sotto il sole. Agenzia Entrate e Poste, adeguare orari ricevimento.

CORIGLIANO-ROSSANO (Cs), giovedì 25 giugno 2020 – La fila lunghissima registrata oggi (giovedì 25), all’ingresso degli uffici dell’Agenzia delle Entrate di viale Luca de Rosis, a Corigliano-Rossano, restituisce la fotografia di un servizio che necessita di essere attivato prima di subito.

Siamo nella fase 3 avanzata e non è possibile ancora prendere un appuntamento on line. Non funziona e lo sportello al pubblico è aperto solo per due mattine.



È quanto denuncia il presidente provinciale dell’Unione per la Difesa dei Consumatori (UDICON) Ferruccio Colamaria sottolineando che migliorare i servizi al cittadino-utente in questa fase delicata significa anche contribuire alla prevenzione anti-covid.



L’appello di Colamaria vale per l’Agenzia delle Entrate quanto per gli uffici postali, molti dei quali, in tutto il territorio e non solo a Corigliano-Rossano, restano aperti solo al mattino e a singhiozzo.



Le temperature miti di questo anomalo mese di giugno ci consentono ancora di poter stare sotto al sole, ma – aggiunge Colamaria – come si pensa di poter affrontare l’estate con gli utenti che, dovendosi recare allo sportello, anche per gli adempimenti che l’emergenza covid ha rimandato, dovranno aspettare il proprio turno senza poter trovare ristoro e riparo sotto l’ombra di alcuna tettoia. L’orario di ricevimento al pubblico va rivisto e soprattutto va data la possibilità di prenotarsi online per evitare di doversi mettere in fila e contribuire a creare assembramenti.



