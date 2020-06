Corigliano, al via l'iniziativa per bambini e ragazzi "Smile Camp"

Crescere più sicuri, creativi e indipendenti, divertendosi insieme ai propri coetanei, pur mantenendo le distanze di sicurezza al tempo del coronavirus è l’obiettivo dello "Smile Camp", che lunedi 22 giugno ha avuto inizio presso lo Sporting Center a Corigliano Rossano, zona distrettuale di Corigliano Calabro. Il campo estivo nasce dalla collaborazione tra professionisti nell’ambito della psicologia, dott.ssa Concetta Nadia Russo e dott.ssa Elisa Aiello, e l’A.S.D Academy Corigliano.

Le attività che arricchiscono l'estate dei bambini e dei ragazzi, dopo un lungo lockdown, sono frutto della collaborazione tra queste due realtà professionali che propongono un'ampia gamma di esperienze e conoscenze legate al concetto dello ‘star fuori’, del giocare insieme, del fare sport e dove tanti sono gli stimoli e i setting che possono invitare i più piccoli ad esplorare attraverso i sensi, a conoscere se stessi e gli altri, ad esprimere le proprie emozioni.

Il campo ha la finalità di favorire l’inclusione e la socializzazione con il coinvolgimento di più attori del territorio, infatti sono previste attività che porteranno i più piccoli e i ragazzi a svolgere esperienze a contatto con alcune realtà locali. Tutta la programmazione delle attività è stata studiata con scrupolosità per garantire la sicurezza e il rispetto delle misure di contrasto al Covid-19 secondo il protocollo regionale.

Si suona, si balla, si gioca, si impara l'inglese, si fa sport e ci si sperimenta nell'arte in spazi ampi e all’aperto: queste e tante altre le esperienze che bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni potranno fare divertendosi in sicurezza allo "Smile Camp", ritrovando cosi la serenità e la gioia dello stare “insieme”.

Infinitamente grazie a tutti i colori hanno donato un contributo e anche a chi donando non ha voluto comparire nella locandina. Si ringrazia in particolar modo i genitori che si sono affidati e hanno creduto in questa iniziativa mossa da due professioniste e un un team specializzato.

"Il benessere dei vostri figli è il nostro obiettivo". Questo è il motto dello "Smile Camp" 2020 con l'auspicio di essere il campo estivo di una lunga serie.

Fabio Pistoia





Stampa Email