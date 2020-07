30° di Sacerdozio di don Alfredo Pisani, il “Calore” di questo giorno



Faceva caldo anche quel 1 luglio del 1990, così ha esordito don Alfredo, nell’omelia. Sono diventato sacerdote senza meriti, solo per la tua Santa volontà, dispensatore di quei misteri del Signore, attraverso quelle vie dove si raggiunge la Grazia di Dio. Ha continuato don Alfredo, che il sacerdote esercita il ministero non per potere, ma accompagna il popolo, di Dio, alla conoscenza della verità ed al compimento del bene.

Il sacerdote chiede perdono delle proprie fragilità, pronto a prendere ogni giorno la croce, servi dell'unico “Padrone” che è il Signore. Un pensiero poi rivolto ai bambini, ragazzi, giovani che non hanno potuto ricevere i sacramenti, sicuri che alla ripresa del cammino, la Comunità ritornerà ad essere sposa fedele del suo Signore, così come lo è stata durante la pandemia. Il saluto della Comunità è stato rivolta dalla Sig.ra Emilia Pedace, presidente Azione Cattolica Parrocchiale, la quale ha sottolineato l’intensità, l’amore e anche il garbo pastorale e culturale di don Alfredo, sottolineando il sorriso e la gioia che vivono i fedeli quanto partecipano all'Eucarestia. Il servizio liturgico è stato curato dai ministranti della Parrocchia, l’animazione a cura del coro guidato dal maestro Borromeo. Presenti, alla Celebrazione, i familiari e i Fedeli delle Comunità dove don Alfredo ha svolto la sua missione. Al termine della Celebrazione, nel rispetto delle norme Covid-19 è seguito un momento di ringraziamento conviviale. Grazie don Alfredo, dalla tua Comunità, riprendiamo il cammino, insieme, con lo slancio dei discepoli, per l’edificazione del Regno di Dio.



