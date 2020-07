Arriva il menù digitale, tre giovani di Corigliano Rossano realizzano una App

Una interessante e innovativa iniziativa, frutto dell'estro, della creatività e dell'intraprendenza di tre giovani di Corigliano Rossano, alcuni dei quali studenti presso l'Università della Calabria. Si tratta di Alessandro Cofone (amministratore e art director), Dario Aversente (software engineer) e Demetrio Canadè (software engineer).

Una giovane azienda calabrese, la Reerum, ha infatti realizzato un’app gratuita per digitalizzare i menù e aiutare bar e ristoranti in difficoltà nell’epoca del coronavirus. L’applicazione si chiama QuickMenu e permetterà alle varie attività horeca (Hotellerie-Restaurant-Café, etc) di rimpiazzare i menù cartacei, sempre meno presenti per via delle nuove normative di contrasto alla diffusione del Covid-19.

«In questo momento di emergenza sanitaria, il nostro team – ha dichiarato Alessandro Cofone al Quotidiano della Calabria, che nell'edizione odierna ha dato notizia della pregevole iniziativa – ha inteso impegnarsi per creare e proporre strumenti utili ad aiutare il tessuto produttivo della nostra regione e rendere più facile l’applicazione delle nuove normative di contrasto alla diffusione del Covid-19 da parte delle aziende che operano nella nostra regione e tornare nel più breve tempo possibile alla normalità».

«Considerato che uno dei settori più colpiti e in difficoltà è senza dubbio quello dell’Horeca – prosegue Cofone – ci siamo concentrati sulle esigenze delle imprese di tale comparto seguendo un percorso di studio e di ricerche finalizzato alla progettazione di sistemi che potessero in qualche modo supportare le aziende. Dopo mesi di lavoro che ha coinvolto studiosi, ricercatori, progettisti, sviluppatori informatici, grafici e web designer in Italia e all’estero, abbiamo alla fine creato un’applicazione che crediamo possa essere di supporto a tutte quelle imprese della categoria Horeca in Calabria ed in tutto il Paese che si apprestano a riaprire i battenti e affrontare la sfida del dopo Covid».

Per maggiori informazioni, QuickMenu è disponibile su tutti gli store digitali e attraverso il portale online www.quickhub.it.

Fabio Pistoia

