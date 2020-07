Rete Turistica: “Assenza di dialogo con l'Amministrazione, esclusi dalla stagione estiva”

"Una decisione a dir poco sofferta ma oramai ritenuta improcrastinabile, alla luce del permanere di un'assenza di dialogo con l'Amministrazione Comunale. Una scelta ancor più sofferta poiché scaturita in concomitanza con l'avvento della nuova stagione estiva, già di per sé difficoltosa e anomala perché immediatamente successiva all'emergenza Covid-19, e che sembra non promettere nulla di positivo, di inedito e di entusiasmante sia per i cittadini che per gli eventuali turisti.

È quanto ha decretato, all'unanimità e dopo apposito incontro, la Rete Turistica di Corigliano Rossano, organismo che riunisce numerose associazioni socio-culturali e di promozione turistica operanti sul territorio. Donne e uomini, giovani e meno giovani animati da buoni propositi, idee e desiderio di confronto con chi oggi riveste ruoli istituzionali, ma che, purtroppo, oggi sembra non ricambiare con adeguato rispetto e medesima attenzione.

"La Rete Turistica - si legge nella nota - esprime sgomento oltre che profondo rammarico per l'atteggiamento silente e indifferente portato avanti dall'Amministrazione comunale, che a dispetto dell'età anagrafica dei suoi componenti dimostra metodi e logiche tipiche di un vecchio modo di fare politica e scarsa propensione alla dialettica e, appunto, al confronto con associazioni e cittadini. Per tale motivo, è nostro dovere informare la comunità locale della decisione di sospendere ogni attività in itinere, per l'impossibilità di avere un interlocutore che sia poi nei fatti tale. Non è possibile programmare alcunché ed ipotizzare qualsivoglia momento di crescita sociale e culturale. Dispiace inoltre constatare la volontà dell'Amministrazione comunale di escludere di fatto la Rete Turistica, sorta invece proprio con questo obiettivo, dalla programmazione della stagione estiva 2020, coinvolgendo unicamente le Pro loco cittadine.

Si prende dunque atto della incresciosa situazione venutasi a creare ormai da tempo e ci si determina di conseguenza, rendendo pubblica la stessa, condannando l'insensibilità dell'Amministrazione comunale e sperando in tempi migliori".

Fabio Pistoia





