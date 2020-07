Venerdì la presentazione del nuovo libro di Salvatore Garbato

Personalità e professionalità, buon gusto e rispetto dell'altro, valore dell'amicizia e profonda attitudine a migliorare e a migliorarsi. Questo è tanto altro ancora è Salvatore Garbato, coriglianese doc ma poliedrico e cosmopolita artista, visagista e truccatore delle dive. Difficile se non impossibile fornire univoca definizione di un talento capace di coniugare umiltà e grande carisma.

"Garbato Manuale di Make Up - Stare bene con la Truccoterapia". Questo il titolo del nuovo libro del Nostro, presentato per la prima volta a Corigliano Rossano il prossimo venerdì 10 luglio, alle ore 20.30, presso gli eleganti locali del Movida Beach, sul Lungomare di Schiavonea.

Un vero e proprio manuale di bellezza ricco di aneddoti e consigli, dedicato alla cura della persona, utile guida soprattutto in tempo d'estate, perché la salute e il benessere non conoscono confini geografici, dimensioni spaziali, angusti archetipi anagrafici. Salvatore Garbato tutto questo lo sa bene e, determinato come i meridionali sanno saper essere, è stato capace di divenire, in ambito nazionale, una prestigiosa figura di riferimento nel settore.

La presentazione del libro avverrà nell'ambito dell'interessante format “nonèsolomoda”, che nasce da un'idea della Mood Events & Fashion nel realizzare una cena-spettacolo ricca di esibizioni, talk e quadri-moda, in uno scenario pieno di emozioni, divertimento e voglia di estate. La serata sarà allietata da diversi ospiti: la cantante Ilaria Longobardi, la scuola di ballo Euroliradance di Francesco Converso, un'esibizione in pedana del parrucchiere Francesco Vivacqua che con il suo staff Art Of Hair si occuperà del backstage e sfilate coordinate dallo stilista locale, nonché organizzatore di eventi, Gianluca Marino (è prevista anche una sfilata dei suoi capi). Nello specifico sfileranno: la gioielleria Perri, Sisca Home con la moda mare e, con le ultime tendenze moda, l’ottica Di Lernia. Lo spettacolo e la cena avranno da sottofondo le selezioni musicali del Dj Michele Cumino. Special Guest della serata sarà, appunto, il truccatore delle dive Salvatore Garbato.

Fabio Pistoia





Stampa Email